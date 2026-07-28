Нападение на украинцев во Вроцлаве: появились новые детали избиения пары
Появились новые подробности и второе видео жестокого нападения на молодую украинскую пару, которое произошло в воскресенье, 26 июля, во Вроцлаве. Полиция уже задержала двух из трех нападающих — ими оказались люди с криминальным прошлым.
Об этом сообщает Fakt.pl.
Нападение на украинцев во Вроцлаве: что известно
Пострадавшие — 20-летняя Анастасия и 21-летний Максим — рассказали, что все началось в местном магазине на улице Окулицкого, где девушка стояла в очереди на кассу.
Один из мужчин пытался пролезть без очереди. Когда украинская сделала ему замечание, его приятель начал ее оскорблять.
Впоследствии трое мужчин выжидали пару у их автомобиля. Они начали выкрикивать ксенофобские высказывания и требования “идти воевать”, после чего применили кулаки, ноги и электрошокер.
Сначала злоумышленники ударили парня, а когда Анастасия пыталась поднять его с земли, один из нападавших нанес девушке около четырех ударов по лицу.
В сети также появилось второе видео инцидента, которое Анастасия успела снять на телефон. На нем зафиксировано начало нападения, звук работы электрошокера и слышен плач девушки.
Кто оказался нападающим на украинцев во Вроцлаве
В понедельник, 27 июля, правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 27 и 45 лет. Идентифицировать одного из них помогла характерная повязка на левой ноге.
Задержанными оказались:
- 45-летний Адам К. (прозвище Cycu) — местный гангстер с тюремным прошлым и судимостями. Его задержали бойцы антитеррористического подразделения полиции прямо на автостраде, когда тот пытался скрыться из Вроцлава.
- 27-летний мужчина — футбольный хулиган, участвующий в турнирах по MMA.
Оба задержанных хорошо известны местной полиции из-за многочисленных судимостей. Поиски третьего участника нападения продолжаются.
Напомним, что накануне во Вроцлаве жестоко избили украинскую пару. По словам матери пострадавшей, нападавшие услышали, что молодые люди разговаривают на украинском, а после выхода из магазина набросились на них.
Фото: Марчин Кервинский