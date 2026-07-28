Появились новые подробности и второе видео жестокого нападения на молодую украинскую пару, которое произошло в воскресенье, 26 июля, во Вроцлаве. Полиция уже задержала двух из трех нападающих — ими оказались люди с криминальным прошлым.

Об этом сообщает Fakt.pl.

Нападение на украинцев во Вроцлаве: что известно

Пострадавшие — 20-летняя Анастасия и 21-летний Максим — рассказали, что все началось в местном магазине на улице Окулицкого, где девушка стояла в очереди на кассу.

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Один из мужчин пытался пролезть без очереди. Когда украинская сделала ему замечание, его приятель начал ее оскорблять.

Впоследствии трое мужчин выжидали пару у их автомобиля. Они начали выкрикивать ксенофобские высказывания и требования “идти воевать”, после чего применили кулаки, ноги и электрошокер.

Сначала злоумышленники ударили парня, а когда Анастасия пыталась поднять его с земли, один из нападавших нанес девушке около четырех ударов по лицу.

В сети также появилось второе видео инцидента, которое Анастасия успела снять на телефон. На нем зафиксировано начало нападения, звук работы электрошокера и слышен плач девушки.

Кто оказался нападающим на украинцев во Вроцлаве

В понедельник, 27 июля, правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 27 и 45 лет. Идентифицировать одного из них помогла характерная повязка на левой ноге.

Задержанными оказались:

45-летний Адам К. (прозвище Cycu) — местный гангстер с тюремным прошлым и судимостями. Его задержали бойцы антитеррористического подразделения полиции прямо на автостраде, когда тот пытался скрыться из Вроцлава.

— местный гангстер с тюремным прошлым и судимостями. Его задержали бойцы антитеррористического подразделения полиции прямо на автостраде, когда тот пытался скрыться из Вроцлава. 27-летний мужчина — футбольный хулиган, участвующий в турнирах по MMA.

Оба задержанных хорошо известны местной полиции из-за многочисленных судимостей. Поиски третьего участника нападения продолжаются.

Напомним, что накануне во Вроцлаве жестоко избили украинскую пару. По словам матери пострадавшей, нападавшие услышали, что молодые люди разговаривают на украинском, а после выхода из магазина набросились на них.

Фото: Марчин Кервинский

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