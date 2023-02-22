Февраль, 22 в 13:03

Послание президента РФ Владимира Путина, адресованное Федеральному собранию, было неэффективным.

Такое мнение озвучили в разведке Министерства обороны Великобритании, проанализировав вчерашнюю почти двухчасовую речь главы Кремля.

В британском оборонном ведомстве заметили, что в своем первом с 2021 года обращении Путин намекнул, что не намерен завершать свою “специальную военную операцию” в Украине.

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Однако глава Кремля не указал ни на какие практические шаги, которые могли бы вывести Россию из тупика на поле боя.

Президент РФ воинственным тоном обвинял страны Запада “в тотальной беспринципной лжи”, а также заявил о приостановлении участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Между тем, считают в британской разведке, противоречивые нарративы Путина об экзистенциальной борьбе и настаивание на том, что “в России все хорошо и идет по плану”, сделало эти два месседжа неэффективными.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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