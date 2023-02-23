Февраль, 23 в 18:59

Изолированный от всех российский диктатор Владимир Путин готовил полномасштабное вторжение в Украину втайне от своего окружения, чем вызвал недовольство у собственных элит.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

– Все высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда увидело, как Путин объявил о “специальной военной операции” по телевидению в то утро, – говорится в сообщении.

После этого российские олигархи собрались в Кремле. Отмечается, что они были очень растеряны, и один из них спросил у министра иностранных дел Сергея Лаврова, как Путин мог спланировать такое масштабное вторжение в таком узком кругу, что большинство чиновников Кремля, экономического кабинета и ее бизнес-элиты даже не могли в это поверить.

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– У него есть три советника. Иван Грозный. Петр Первый. И Екатерина Великая, – сказал в ответ Лавров.

Бывший высокопоставленный российский чиновник подчеркнул, что в кровавой войне Путина “все пошло ужасно не так”. Он утверждает, что идея “не заключалась в том, чтобы погибли сотни тысяч людей”.

– Согласно плану вторжения Путина, российские войска должны были захватить Киев за считанные дни в результате блестящего, сравнительно бескровного блицкрига. Вместо этого война оказалась для России болотом исторических масштабов, – отмечает издание.

И даже после того, как огромная цена российского вторжения стала очевидной для Путина, он как никогда остался преисполненным решимости довести дело до конца.

Так, российский диктатор ищет все новые и новые аргументы для оправдания военных действий. Он настаивает на том, что у него не было другого выбора, кроме как продолжить вторжение любыми средствами.

Бывший чиновник добавил, что Путин сказал близким к нему людям, что “оказывается, мы были совершенно не готовы”.

– В армии беспорядок. Наша промышленность в беспорядке. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда НАТО вторгнется к нам, – цитирует экс-чиновник РФ главу Кремля.

Люди, знакомые с Путиным, описывают его как лидера, который стал еще более изолированным с началом войны.

– Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что его нельзя было обмануть. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, которые никому не доверяют, начинают доверять очень небольшому количеству людей, которые им врут, – сказал источник издания.

Сообщается, что изоляция российского диктатора углубилась за время пандемии коронавируса – он стал в значительной степени отрезан от сравнительно либеральных, прозападно настроенных доверенных лиц, которые были на связи с ним раньше.

Зато первые несколько месяцев в своей резиденции на Валдае он провел с олигархом Юрием Ковальчуком, который вдохновил его на размышления об “исторической миссии” утверждения величия России, подобно действиям Петра Великого.

Когда же Владимир Путин начал разрабатывать планы возможного вторжения, его кум Виктор Медведчук настойчиво утверждал, что украинцы будут встречать войска РФ с распростертыми объятиями.

Согласно одной из частей плана было предусмотрено привлечение президента-беглеца Виктора Януковича, который должен был выступить с видеообращением, что предоставило бы Медведчуку легитимности на управление Украиной при российской “поддержке”.

Пока война продолжает разгораться, Путин начал осознавать масштабы просчетов. Это побуждает его искать больше информации от людей на низших уровнях.

Так, иногда Путин использовал информацию от своих неофициальных каналов для того, чтобы публично подставлять высокопоставленных чиновников под удар.

Однако новоявленный скептицизм Путина не ограничивается его нежеланием признать, что вторжение было ошибкой.

Часть либеральных чиновников, выступающих против войны, пытаются убедить его остановиться, указывая на вред от санкций для российской экономики.

Однако Путин утверждает, что уже просчитал все расходы, хотя РФ “платит огромную цену”. По его словам, то, насколько это может быть трудно, сначала было “недооценено”.