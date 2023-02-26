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Факты / Світ / Росія

Путин умрет либо от старости, либо – с пулями в спине – Daily Express

Малиновская Ангелина, редактор ленты
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин не откажется от власти до конца жизни, поэтому, вероятно, умрет на должности либо от старости, либо с пулями в спине.

Такое мнение высказал российский специалист по коррупции Нейта Сибли.

– Мы можем предугадать с большей уверенностью то, что, в отличие от многих богатых россиян, Путин не планирует мирно уединиться в особняке на Французской Ривьере со своими любовницами, – отметил эксперт.

Хотя Путин является одним из самых богатых людей в мире, обладая активами на сумму 170 миллиардов фунтов, для него важнее предметов роскоши является власть и контроль.

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— Он внимательно наблюдал за тем, как другие бывшие советские лидеры пытались вырваться из авторитарных режимов — и как они потерпели неудачу. То, какие предметы роскоши можно купить, имея огромные богатства, с годами стало для Путина менее важным, чем то, кто и что ты можешь контролировать, — считает Сибли.

Однако он отметил, что вокруг Путина немало желающих ему другой судьбы.

– Другие с собственными амбициями, возможно, хотели бы видеть, как его лишают власти, как он гниет в камере или висит на фонарном столбе. Каким бы ни было его будущее, все менее вероятно, что оно будет хэппи-эндом, — говорит эксперт.

Источник: Daily Express
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