Путин болен раком. Надеюсь, очень скоро умрет – Буданов

Январь, 04 в 17:51

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что российский диктатор Владимир Путин болен раком, и выразил надежду на его скорую смерть еще до окончания войны.

Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

— Он болен долго, очень долго, — ответил Буданов на вопрос журналистки, умрет ли, по его мнению, диктатор.

На вопрос о том, когда умрет Путин, Буданов сказал улыбнувшись: Я думаю, очень скоро. Я надеюсь.

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По его мнению, война в Украине должна завершиться еще до смерти Путина.

Отвечая на вопрос о болезни Путина, Буданов сказал, что это рак, и “мы просто знаем это от людей, источников”, приближенных к диктатору РФ.

Буданов также предположил, что после смерти Путина в России произойдет трансфер власти.

В декабре Путин отменил два официальных визита за неделю, что подогрело новые предположения о его неудовлетворительном состоянии здоровья.

Диктатор отменил свои визиты в Псков якобы из-за нелетных условий, хотя администрация города днем отчитывалась о хорошей погоде, а подавляющее большинство самолетов вылетели в Псков из Санкт-Петербурга, где, по официальным данным, находился Путин. А раньше была отменена поездка в Нижний Тагил.