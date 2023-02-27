Февраль, 27 в 0:03

26 февраля в результате взрывов на аэродроме в Мачулищах в Беларуси, по неофициальным данным, был поврежден российский самолет А-50У. О его характеристиках и особенностях — читайте далее в материале.

Характеристики

А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В самолете может размещаться 5-10 членов экипажа.

Технические характеристики:

Длина: 48,27 м

Размах крыла: 50,5 м

Высота: 14,8 м

Площадь крыла: 300 м2

Взлетный вес: 190 000 кг

Объем топлива: 109 480 л

Летние характеристики:

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Крейсерская скорость: 800 км / ч

Практическая дальность: 7500 км

Длина разбега: 1540 м

Длина пробега: 1050 м

Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)

Тяговооруженность: 0,34 кгс / кг

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Функции А-50

А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей.

Самолет способен обнаружить воздушные цели на дальности:

бомбардировщики: до 650 км

истребители: 300 км

крылатые ракеты: 215 км

Кроме того, А-50 имеет следующие функции:

оповещение командных пунктов автоматизированных систем управления видов ВС о воздушной и надводной обстановке;

управление самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

быть воздушным командным пунктом.

Фото: Wikipedia