Выявляет цели до 650 км: что известно о поврежденном самолете РФ А-50У в Мачулищах
26 февраля в результате взрывов на аэродроме в Мачулищах в Беларуси, по неофициальным данным, был поврежден российский самолет А-50У. О его характеристиках и особенностях — читайте далее в материале.
Характеристики
А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В самолете может размещаться 5-10 членов экипажа.
Технические характеристики:
- Длина: 48,27 м
- Размах крыла: 50,5 м
- Высота: 14,8 м
- Площадь крыла: 300 м2
- Взлетный вес: 190 000 кг
- Объем топлива: 109 480 л
Летние характеристики:
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- Крейсерская скорость: 800 км / ч
- Практическая дальность: 7500 км
- Длина разбега: 1540 м
- Длина пробега: 1050 м
- Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)
- Тяговооруженность: 0,34 кгс / кг
Функции А-50
А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей.
Самолет способен обнаружить воздушные цели на дальности:
- бомбардировщики: до 650 км
- истребители: 300 км
- крылатые ракеты: 215 км
Кроме того, А-50 имеет следующие функции:
- оповещение командных пунктов автоматизированных систем управления видов ВС о воздушной и надводной обстановке;
- управление самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- быть воздушным командным пунктом.
Фото: Wikipedia