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Выявляет цели до 650 км: что известно о поврежденном самолете РФ А-50У в Мачулищах

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Выявляет цели до 650 км: что известно о поврежденном самолете РФ А-50У в Мачулищах

26 февраля в результате взрывов на аэродроме в Мачулищах в Беларуси, по неофициальным данным, был поврежден российский самолет А-50У. О его характеристиках и особенностях — читайте далее в материале.

Характеристики

А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В самолете может размещаться 5-10 членов экипажа.

Технические характеристики:

  • Длина: 48,27 м
  • Размах крыла: 50,5 м
  • Высота: 14,8 м
  • Площадь крыла: 300 м2
  • Взлетный вес: 190 000 кг
  • Объем топлива: 109 480 л

Летние характеристики:

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  • Крейсерская скорость: 800 км / ч
  • Практическая дальность: 7500 км
  • Длина разбега: 1540 м
  • Длина пробега: 1050 м
  • Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)
  • Тяговооруженность: 0,34 кгс / кг
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Функции А-50

А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей.

Самолет способен обнаружить воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км

Кроме того, А-50 имеет следующие функции:

  • оповещение командных пунктов автоматизированных систем управления видов ВС о воздушной и надводной обстановке;
  • управление самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
  • быть воздушным командным пунктом.

Фото: Wikipedia

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