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Факты / Світ / Росія

РФ после тысячных потерь рекламирует на ярмарках защиту для бронетехники – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оборонные компании, несмотря на войну в Украине, продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных ярмарках вооружений.

По данным разведки Минобороны Великобритании, недавно на одном из таких мероприятий россияне представили систему активной защиты Arena-E, которая якобы должна повышать “живучесть” бронетехники.

В буклетах производители убеждают, что Arena-E “преодолеет угрозы, которые являются наиболее опасными для бронетехники”.

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Если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна Arena-E! – рекламируют свой товар производители.

Как отмечают в британском оборонном ведомстве, нет никаких доказательств, что РФ устанавливала системы Arena-E на свою технику в Украине, где потеряла более 5 тыс. бронемашин.

Британские разведчики не исключают, что это может быть связано с неспособностью российской индустрии создавать высокотехнологичные системы в значимых масштабах.

Тем более, что проблема обостряется под действием международных санкций.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 373-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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