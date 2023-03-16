В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ. Перед пожаром был слышен “бавовну”
В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ.
Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.
Как сообщают очевидцы перед пожаром был слышен взрыв. Огромные клубы черного дыма виднеются на несколько километров.
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Пользователи соцсетей предполагают, что кто-то из работников Федеральной службы безопасности мог опрометчиво покурить.
Как сообщают российские СМИ, в здании ФСБ могли храниться боеприпасы, взрывы продолжаются.
Напомним, 14 марта в пока что оккупированном Симферополе горел склад. В МЧС России тогда заявили, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.