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Факты / Світ / Росія

В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ. Перед пожаром был слышен “бавовну”

Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ. Перед пожаром был слышен “бавовну”

В Ростове-на-Дону горит здание Пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.

Как сообщают очевидцы перед пожаром был слышен взрыв. Огромные клубы черного дыма виднеются на несколько километров.

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Пользователи соцсетей предполагают, что кто-то из работников Федеральной службы безопасности мог опрометчиво покурить.

Как сообщают российские СМИ, в здании ФСБ могли храниться боеприпасы, взрывы продолжаются.

Напомним, 14 марта в пока что оккупированном Симферополе горел склад. В МЧС России тогда заявили, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.

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