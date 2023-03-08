В Беларусь начали прибывать новые эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ
В Беларусь начали прибывать новые эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ.
Об этом сообщает Тelegram-канал Беларускі Гаюн.
– Вчера, 7 марта, на железнодорожные станции Осиповичи-1 (г. Осиповичи, Могилевская область) и Полонка (Барановичский район, Брестская область) прибыли два эшелона с техникой и контингентом ВС РФ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что первый эшелон был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочное (Московская область, РФ), в нем находилось 47 вагонов, из них:
- пять пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ 250 человек);
- три крытых вагона (со снаряжением);
- 39 вагонов-платформ (с загруженной военной техникой).
Как пишет Беларускі Гаюн, этот эшелон прибыл в Осиповичи 7 марта. Среди техники было около 18 единиц 152-мм гаубиц Мста-Б.
Еще один эшелон 6 марта выехал со станции Вязьма (Смоленская обл., РФ), в составе было 49 вагонов, из них:
- четыре пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ 200 человек);
- пять крытых вагонов (со снаряжением);
- 40 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной военной техникой).
– Этот эшелон прибыл на станцию Полонка 7 марта. Кроме Осиповичей и Полонки, также станцией назначения эшелонов из РФ является и Витебск, — говорится в сообщении.
Речь идет о ротации военного контингента ВС РФ, который находился на территории Беларуси, учился на белорусских полигонах и с 25 февраля начал покидать Беларусь вместе со своей техникой.
На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, скорее всего, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах.
Ранее мы рассказывали, что Россия и Беларусь продлили военные учения до 6 марта.