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Факты / Світ / Росія

Си Цзиньпин может предложить Путину помощь в обходе санкций — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Путін і Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным с 20 по 22 марта, вероятно, для обсуждения схем обхода санкций и заинтересованности Китая в посредничестве в завершении войны в Украине путем переговоров.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В Кремле заявили, что Путин и Цзиньпин планируют подписать двусторонние документы и обсудить партнерство России и Китая.

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Ранее ряд СМИ писали, что китайские компании продали российским структурам винтовки, запчасти для беспилотников и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях.

А западные разведки говорят, что Пекин рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

Си Цзиньпин, вероятно, планирует обсудить с российским диктатором схемы обхода западных санкций, чтобы поддержать продажу России китайского оборудования.

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В ISW отметили, что 1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали ряд договоренностей, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайской продукции через Беларусь.

Напомним, что Великобритания призвала официальный Пекин использовать визит президента Си Цзиньпина в Москву, чтобы убедить Путина вывести российскую армию из Украины.

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Источник: ISW
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