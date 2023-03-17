Британия призвала Си Цзиньпина во время поездки в РФ убедить Путина вывести войска из Украины
Великобритания призвала Китай использовать визит президента Си Цзиньпина в Москву, чтобы убедить Владимира Путина вывести российские войска из Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет The Guardian.
— Мы четко осознаем, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска, — сказал спикер Сунака.
Отметим, что на следующей неделе президент Китая Си Цзиньпин посетит Россию. Его поездка запланирована на 20-22 марта.
В китайском МИД заявили, что целью визита является “призыв к миру” и “содействие переговорам”. Это будет первая поездка Си Цзиньпина в РФ с начала полномасштабной войны в Украине.
Западные СМИ также сообщали, что лидер Китая намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в РФ.