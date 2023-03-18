Пригожин планує набрати близько 30 тис. нових найманців на війну в Україні

Март, 18 в 18:07

Уже к середине мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин планирует набрать около 30 тыс. новых наемников. Но уже не заключенных, а свободных граждан.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Пригожина.

Так, по словам Пригожина, рекрутинговые центры Вагнера, которые якобы работают с прошлой неделе в 42 городах РФ, набирают в среднем 500-800 человек в день. Однако он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эти цифры.

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– К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек, – сказал Пригожин.

Отмечается, что наемники Пригожина понесли тяжелые потери во время попыток россиян с лета 2022 года по сегодня захватить Бахмут Донецкой области.

Ранее сообщалось, что с мая 2022 года в боях за Бахмут подразделения российской армии и боевики Вагнера потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными.