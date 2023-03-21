Март, 21 в 11:56

Россия хочет созвать на 6 апреля неофициальное заседание Совета Безопасности ООН относительно “реальной ситуации” с украинскими детьми, незаконно вывезенными в Россию.

Именно по этому вопросу Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, отмечает агентство Associated Press.

Стоит отметить, что по графику в апреле Россия будет председательствовать в Совбезе ООН.

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По словам посла России в ООН Василия Небензи, РФ якобы запланировала заседание Совбеза задолго до решения МУС об ордере на арест Путина.

А еще Небензя назвал вопрос о детях “абсолютно раздутым”.

Он сказал, что Москва хочет объяснить на заседании Совета Безопасности, что детей вывезли в Россию якобы для того, чтобы “избавить от опасности, которую могут принести военные действия”.

А еще представитель РФ заявил, что когда условия в Украине “будут безопасными”, детей конечно вернут.

17 марта МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.