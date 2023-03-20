Март, 20 в 7:45

В Европейском Союзе приняли к сведению и поддерживают решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Так, Европейский Союз принял во внимание решение II досудебной палаты Международного уголовного суда относительно ордеров на арест президента РФ Путина и российского омбудсмена Львовой-Беловой, в связи с подозрением в принудительной незаконной депортации украинских детей на территорию РФ.

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В заявлении отмечается, что Европейский Союз поощряет дальнейшие усилия для обеспечения полной ответственности за военные преступления России против Украины.

— Евросоюз рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине, — говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Напомним, что 17 марта МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Германия арестует Путина, если тот ступит на их землю.