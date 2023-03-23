Сосредоточится на Африке. Пригожин планирует вывести ЧВК Вагнера из Украины — Bloomberg

Март, 23 в 15:20

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин готовится свернуть операции своих наемников в Украине и сосредоточиться на Африке.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Указано, что Пригожин решил вывести свою армию из Украины после того, как российскому военному командованию удалось сократить вербовку людей в ЧВК и поставки наемникам боеприпасов.

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— Пригожин, которого безопасностная и политическая элита РФ рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах, которые являются его основным источником рекрутов, и лишили снабжения, — говорится в сообщении.

Bloomberg напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять Бахмут в Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери.

— Пока нет никаких признаков того, что Пригожин передислоцирует свои войска в Африку, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции там, вероятно, привлекут больше его внимания в будущем, поскольку ситуация в Украине стала сложнее для его наемников, — пишет издание.

Bloomberg также добавляет, что появились объявления о наборе наемников в ЧВК Вагнера на 6 месяцев в Украине и на 9-14 месяцев в Африке. При этом уточняется, что те, кто желает служить в африканских странах, будут зачислены в резерв.

Сам Пригожин заявил, что информация издания — неправдивая, а его ЧВК “нужна своей стране”.

— Не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины, — сказал он.

Ранее аналитики ISW заявляли, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ищет причины, чтобы объяснить невозможность захвата Бахмута.