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Факты / Світ / Росія

Кремль информационно готовит россиян к возможному контрнаступлению ВСУ — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
війна, військові, ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В российском информационном пространстве все чаще говорят о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, накануне заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российскому генштабу известно о подготовке Киева к наступательным операциям, и что российский генштаб готовится к наступлению ВСУ.

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Также в российском информационном пространстве активно распространяют дезинформацию о якобы планах наступления ВСУ на Белгородскую область, чтобы оттянуть российские подразделения в приграничные районы и пойти в наступление на других участках фронта.

Другой пропагандистский блогер предупредил, что ВСУ могут начать контрнаступление до того, как российский оборонно-промышленный комплекс увеличит производство.

Аналитики ISW в очередной раз подчеркивают, что весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации, и именно поэтому российское пропагандистское инфопространство меняет риторику, учитывая возможность Украины перехватить инициативу.

В ISW отмечают, что российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новое наступление.

Однако маловероятно, что такие силы сейчас есть в РФ.

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Источник: ISW
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