Март, 10 в 12:32

Украинские военные продолжают готовиться к контрнаступлению, оно может начаться через два месяца.

Об этом в интервью La Stampa сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что ВСУ для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.

Сейчас смотрят

— Мы истощим россиян, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности, — сказал он.

Подоляк отметил, что Бахмут в Донецкой области остается стратегически важным, это позволяет завершить подготовку к наступательным действиям.

— Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев, — добавил советник главы ОП.

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в апреле.

Сейчас украинская армия трансформируется в соответствии с новой военной помощью Запада. Однако боеприпасы и воздушные мощности советского образца остаются проблемой для ВСУ.