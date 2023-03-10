Сначала истощим россиян: Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться через два месяца
Украинские военные продолжают готовиться к контрнаступлению, оно может начаться через два месяца.
Об этом в интервью La Stampa сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он отметил, что ВСУ для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.
— Мы истощим россиян, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности, — сказал он.
Подоляк отметил, что Бахмут в Донецкой области остается стратегически важным, это позволяет завершить подготовку к наступательным действиям.
— Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев, — добавил советник главы ОП.
Ранее издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в апреле.
Сейчас украинская армия трансформируется в соответствии с новой военной помощью Запада. Однако боеприпасы и воздушные мощности советского образца остаются проблемой для ВСУ.