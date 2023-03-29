Пригожин высмеивает Путина и видит себя кандидатом в президенты РФ — ISW

Март, 29 в 9:46

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может использовать свое влияние на ведущие медиа в России, чтобы представить себя в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, недавно медиаресурс Пригожина опубликовал интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе — крупные планы на полях сражений или динамичные, но постановочные видеоролики.

Сейчас смотрят

— Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским военным жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает ЧВК Вагнера артиллерийских боеприпасов, — говорится в сообщении.

В ISW указывают, что пародия на Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападок на Кремль, или же чтобы провести параллели между Пригожиным и Путиным.

— Недавнее поведение Пригожина — независимо от его намерения — распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические устремления в России, — считают аналитики.

Ранее в ISW сообщили, что российское командование для наступления и захвата Авдеевки отправило более опытных боевиков ЧВК Вагнер.