Почему спецслужбы РФ провалили план оккупации Украины: доклад британских аналитиков

Март, 30 в 12:08

Британские аналитики из Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute) подготовили доклад Предварительные уроки неконвенциональных операций России во время российско-украинской войны, февраль 2022 — февраль 2023 годов, в котором проанализировали действия российских спецслужб относительно реализации планов Кремля по оккупации Украины.

По их данным, спецслужбы РФ начали готовиться к вторжению в Украину еще в июне 2021 года, и ФСБ удалось быстро установить контроль над населением оккупированных районов.

— Очевидно, что российским спецслужбам удалось завербовать большую агентурную сеть в Украине еще до вторжения, и что значительная часть аппарата поддержки осталась жизнеспособной после вторжения, обеспечивая постоянный поток потенциальных агентов для российских сил, — говорится в отчете.

Как отмечает главный автор доклада Джек Уотлинг, речь идет о не менее чем 800 украинских чиновниках, которых завербовало ФСБ — некоторых добровольно, кого-то принудительно.

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По оценкам британских аналитиков, российским спецслужбам удалось достичь большего успеха в Украине, чем ее военным, которые потерпели многочисленные неудачи, однако шпионы тоже имели свои промахи, что способствовало провалу планов полной оккупации.

— Их первоначальная оценка перед вторжением, предоставленная президенту Путину, заключалась в том, что российские войска будут встречены с распростертыми объятиями и что правительство в Киеве быстро развалится. Это оказалось катастрофической ошибкой для Москвы, — считают они.

Также, по их мнению, у ФСБ есть “системная проблема с преувеличением своих успехов и сокрытием слабостей перед начальством”.