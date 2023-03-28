Март, 28 в 17:06

Контрразведка СБУ совместно с отделом внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили инспектора Черниговского пограничного отряда на сотрудничестве с ФСБ.

Пограничника завербовали российские спецслужбы еще до полномасштабного вторжения, а после 24 февраля 2022 года он начал активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.

Оккупантов интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области для подготовки диверсий.

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Эти данные российский агент должен был передать своему куратору через Telegram, но сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили предателя и задержали его именно на попытке передачи агрессору информации с ограниченным доступом.

СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ / 3 фотографии

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

До суда он будет находиться под стражей. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.