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Факты / Происшествия

СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ совместно с отделом внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили инспектора Черниговского пограничного отряда на сотрудничестве с ФСБ.

Пограничника завербовали российские спецслужбы еще до полномасштабного вторжения, а после 24 февраля 2022 года он начал активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.

Оккупантов интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области для подготовки диверсий.

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Эти данные российский агент должен был передать своему куратору через Telegram, но сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили предателя и задержали его именно на попытке передачи агрессору информации с ограниченным доступом.

СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ / 3 фотографии

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

До суда он будет находиться под стражей. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.

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Источник: СБУ
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