СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
Контрразведка СБУ совместно с отделом внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили инспектора Черниговского пограничного отряда на сотрудничестве с ФСБ.
Пограничника завербовали российские спецслужбы еще до полномасштабного вторжения, а после 24 февраля 2022 года он начал активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.
Оккупантов интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области для подготовки диверсий.
Эти данные российский агент должен был передать своему куратору через Telegram, но сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили предателя и задержали его именно на попытке передачи агрессору информации с ограниченным доступом.
Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
До суда он будет находиться под стражей. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.