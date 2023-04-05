В эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка, за сутки отбито более 60 вражеских атак — Генштаб ВСУ

Апрель, 05 в 7:09

Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отражено более 60 вражеских атак.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Указано, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Волфино, Запселье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечье, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополя в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крохмальное Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Стельмаховка, Торское, Северск, Раздоловка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки в Донецкой области. Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 30 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, включая Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григорьевку, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. В то же время враг обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные возможности. Осуществил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них — Новоданиловка, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа Шахед-136. 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БПЛА типа КУБ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 Град и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 406-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.