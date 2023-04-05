Россия тогда не начала бы войну: Клинтон жалеет, что побудил Украину отказаться от ядерного оружия

Апрель, 05 в 0:21

Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Он высказал предположение, что в противном случае Россия могла бы не осуществить полномасштабное вторжение против Украины.

— Я чувствую личную причастность, потому что я заставил Украину согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это, если бы Украина все еще имела свое оружие, — сказал он.

Он отметил, что был в ужасе, когда Россия оккупировала Крым. Если бы Украина имела ядерное оружие, то РФ не начала бы войну, утверждает Билл Клинтон.

— Украинцы боялись отдать ядерное оружие, потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной, — считает он.

По словам Клинтона, он знал, что российский диктатор Владимир Путин не поддержал бы аналог Будапештского меморандума — документа, который предусматривал “гарантии безопасности” для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия.

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Сейчас Билл Клинтон отметил, что не теряет веры в то, что Европа и США продолжат поддерживать Украину, которая борется с российской агрессией.

Источник: RTE