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Сколько нефти на самом деле выкачивает РФ за сутки? СМИ пишут, что Москва сократила добычу на 700 тыс. баррелей

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сколько нефти на самом деле выкачивает РФ за сутки? СМИ пишут, что Москва сократила добычу на 700 тыс. баррелей
Фото: Unsplash

Российское Министерство энергетики заявило, что в прошлом месяце добыча нефти упала примерно на 700 тыс. баррелей в сутки. Это больше, чем объявленный план сокращения на 500 тыс.

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Издание отмечает, что эта цифра не согласуется с данными о мартовском морском экспорте и поставках на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, что усиливает неопределенность относительно того, сколько нефти на самом деле выкачивает Россия.

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Кремль пообещал сократить добычу только сырой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в период с марта по декабрь в ответ на западные торговые ограничения и ограничения цен, введенные G7. По данным Министерства энергетики, сокращение было на 40% больше.

Восемь членов Организации стран-экспортеров нефти, включая фактического лидера Саудовскую Аравию, согласились присоединиться к добровольному сокращению с мая, доведя общее сокращение до более чем 1,6 млн баррелей в сутки в попытке стабилизировать мировой рынок.

Неожиданное решение вызвало нефтяное ралли и создало предпосылки для возвращения цен на нефть к уровню $100 за баррель.

По словам вице-премьер-министра Александра Новака, Россия сократит добычу только сырой нефти, используя февральский уровень добычи в качестве базового. Расчеты Bloomberg, основанные на отраслевых данных, свидетельствуют, что добыча в том месяце составляла 10,1 млн баррелей в день.

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По данным Министерства энергетики, производители добывают в среднем 1,285 млн тонн нефти в сутки, сообщил источник агентства. Это эквивалентно чуть более 9,4 млн баррелей, что означает, что сокращение добычи только сырой нефти в прошлом месяце составило почти 700 тыс. баррелей в сутки.

По словам собеседника, общая мартовская добыча сырой нефти и конденсата в стране в среднем составила 1,413 млн тонн. По подсчетам Bloomberg, это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки, по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале.

Данные свидетельствуют, что в результате общее сокращение в среднем составило 740 тыс. баррелей в день.

В прошлом году Россия засекретила свою нефтяную статистику из-за ее “чувствительного” характера, что затруднило оценку сокращения поставок, кроме заверений энергетических чиновников.

Как следствие, наблюдатели за Россией начали следить за морским экспортом нефти и внутренней переработкой нефти как за показателями для оценки добычи сырой нефти. Однако оба показателя не продемонстрировали заметного снижения в прошлом месяце.

Согласно данным Bloomberg, которые базируются на отраслевых данных и отслеживании судов, средняя четырехнедельная загрузка нефти в стране до 31 марта была самой высокой с июня, тогда как российские нефтеперерабатывающие заводы сохранили свою пропускную способность примерно на том же уровне.

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Источник: Bloomberg
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