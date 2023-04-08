Апрель, 08 в 13:32

Российское Министерство энергетики заявило, что в прошлом месяце добыча нефти упала примерно на 700 тыс. баррелей в сутки. Это больше, чем объявленный план сокращения на 500 тыс.

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Издание отмечает, что эта цифра не согласуется с данными о мартовском морском экспорте и поставках на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, что усиливает неопределенность относительно того, сколько нефти на самом деле выкачивает Россия.

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Кремль пообещал сократить добычу только сырой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в период с марта по декабрь в ответ на западные торговые ограничения и ограничения цен, введенные G7. По данным Министерства энергетики, сокращение было на 40% больше.

Восемь членов Организации стран-экспортеров нефти, включая фактического лидера Саудовскую Аравию, согласились присоединиться к добровольному сокращению с мая, доведя общее сокращение до более чем 1,6 млн баррелей в сутки в попытке стабилизировать мировой рынок.

Неожиданное решение вызвало нефтяное ралли и создало предпосылки для возвращения цен на нефть к уровню $100 за баррель.

По словам вице-премьер-министра Александра Новака, Россия сократит добычу только сырой нефти, используя февральский уровень добычи в качестве базового. Расчеты Bloomberg, основанные на отраслевых данных, свидетельствуют, что добыча в том месяце составляла 10,1 млн баррелей в день.

По данным Министерства энергетики, производители добывают в среднем 1,285 млн тонн нефти в сутки, сообщил источник агентства. Это эквивалентно чуть более 9,4 млн баррелей, что означает, что сокращение добычи только сырой нефти в прошлом месяце составило почти 700 тыс. баррелей в сутки.

По словам собеседника, общая мартовская добыча сырой нефти и конденсата в стране в среднем составила 1,413 млн тонн. По подсчетам Bloomberg, это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки, по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале.

Данные свидетельствуют, что в результате общее сокращение в среднем составило 740 тыс. баррелей в день.

В прошлом году Россия засекретила свою нефтяную статистику из-за ее “чувствительного” характера, что затруднило оценку сокращения поставок, кроме заверений энергетических чиновников.

Как следствие, наблюдатели за Россией начали следить за морским экспортом нефти и внутренней переработкой нефти как за показателями для оценки добычи сырой нефти. Однако оба показателя не продемонстрировали заметного снижения в прошлом месяце.

Согласно данным Bloomberg, которые базируются на отраслевых данных и отслеживании судов, средняя четырехнедельная загрузка нефти в стране до 31 марта была самой высокой с июня, тогда как российские нефтеперерабатывающие заводы сохранили свою пропускную способность примерно на том же уровне.