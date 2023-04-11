Военно-политический обозреватель группы Інформаційний спротив Александр Коваленко считает, что сливы так называемых секретных документов, в которых говорится, что ЧВК Варгнер пыталась закупить в Турции вооружение, является ложью.

По его словам, череда “сливов” якобы секретных документов в мировые СМИ говорит об организации масштабной ИПСО (информационно-психологической операции) относительно массовой дискредитации всего, что было интересным дискредитировать Кремлю.

Что касается турецких властей и соответствующих служб, то у них крайне враждебное отношение к ЧВК Вагнер.

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— Это обусловлено тем, что практически на каждом плацдарме регионального влияния Турции, ЧВК Вагнер является антагонистом Анкары, — говорит Коваленко.

Эксперт напоминает, что в Сирию боевики Вагнера зашли задолго до официальной поддержки режима Башара Асада российской регулярной армией в 2015 году. Вагнеровцы активно воевали против повстанцев, поддерживаемых, в том числе и турецким правительством.

Александр Коваленко отмечает, что хотя бы по сирийскому вопросу ЧВК и Турция враги друг другу.

В Ливии Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС), признанное на уровне ООН. А Россия и ЧВК Вагнер поддерживают военного преступника Халифу Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию (ЛНА).

В ходе наступления ЛНА на Триполи, наемники Вагнера совершили множество кровавых военных преступлений. Турция расследует случаи массовых убийств, пыток и издевательств.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявляет, что у ЧВК и вправду есть проблемы с оружием, как и у всей российской армии в целом. Российский ВПК не может обеспечить все войска необходимым.

Даже если предположить, что вагнеровцы через третьи лица пытались закупить вооружение у частных турецких компаний, то в это мало верится. В Турции такие попытки попали бы в поле зрения Национальной разведывательной организации со всеми вытекающими последствиями.

По словам Александра Коваленко, вся эта информация о якобы попытках купить оружие в Турции — вброс для потребителей информационного фаст-фуда, с целью дискредитации турецких властей.

Но военный эксперт считает, что вброс этот низкопробный

— С учетом всего вышеизложенного, говорит о его непрофессиональном составлении и ориентации на аудиторию, которой неведомы положения дел в Сирии и Ливии, и не только, — отмечает Александр Коваленко.

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