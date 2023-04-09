Повлияет ли “утечка” информации о контрнаступлении ВСУ на планы Украины: ответ эксперта

Апрель, 09 в 12:23

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что информация о якобы утечке секретных документов по подготовке контрнаступления ВСУ не пошатнет ни доверия между Киевом и Западом, ни планов украинских военных.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини.

— Данные, которые касаются Украины (сейчас не берем во внимание, сфальсифицированы ли они, потому что есть основания так считать), датируются 1 марта. В контексте развития ситуации они в определенной степени теряют актуальность, а для военной разведки очень важно видеть состояние и развитие вещей, динамику, — сказал он.

По словам эксперта, в этой “слитой” информации много данных, которые и так есть в открытых источниках.

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Кроме того, очевидно, что россияне вбрасывают и фальсифицируют определенные моменты, например, утверждая, что потери Украины больше, чем в РФ. Эксперт отмечает, что ни в одной войне не бывает такого, когда атакующая армия несет меньшие потери, чем та, которая защищается.

Мусиенко утверждает, что якобы утечкой данных о планах ВСУ оккупанты пытаются вбить клин в доверие между Украиной и Западом, а также показать российскому диктатору Владимиру Путину хоть какой-то результат и “успехи”.

— Влияет ли эта информация и данные? Я почти уверен, что нет. Они не поколеблют ни доверия, ни планов, которые есть. Тем более планов применения войск там нет, а это самое важное, — подчеркнул эксперт.

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов по подготовке контрнаступления ВСУ.

Источник: телемарафон