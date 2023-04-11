Апрель, 11 в 9:29

Российское командование, вероятно, готовит свои Воздушно-десантные войска к наступательным операциям в войне против Украины.

Так в разведке Минобороны Великобритании отреагировали на появление неделю назад в российских СМИ информации о передаче ВДВ РФ термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А.

В оборонном ведомстве не оставили без внимания тот факт, что применение высокоразрушающей системы ТОС-1А, которую в РФ квалифицируют как тяжелый огнемет, ранее формально не связывалось с десантными войсками.

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Обычно эти системы находились в эксплуатации специализированных войск химической, биологической и радиологической защиты.

– Вероятно, эта передача свидетельствует о том, что десантников готовят к наступательным операциям в Украине в будущем, – предполагают британские разведчики.

В то же время в разведке Минобороны Великобритании не исключают, что такие шаги командования РФ свидетельствуют о попытках восстановить силы ВДВ РФ после значительных потерь за первые девять месяцев полномасштабной войны против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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