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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Бои в Бахмуте и удар РФ с беспилотника на Херсонщине: что происходит на 412 сутки войны (онлайн)

Бои в Бахмуте и удар РФ с беспилотника на Херсонщине: что происходит на 412 сутки войны (онлайн)

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00:25 - 11 апреля

В Министерстве обороны США пытаются определить масштабы якобы утечки секретной информации, о которой стало известно недавно.

Об этом заявил помощник министра обороны США Крис Мигер. По его словам, публикация документов в интернете — это очень серьезная угроза национальной безопасности, которая может способствовать распространению дезинформации.

Пентагон

Фото: Depositphotos

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00:24 - 11 апреля

Слитые в сеть секретные документы Пентагона, в которых якобы содержалась информация о контрнаступлении ВСУ, не повлияют на помощь Украине со стороны США.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

— Мы и в дальнейшем будем обеспечивать поддержку Украины на фоне жестокой агрессии России столько, сколько нужно, — отметил он, комментируя возможность влияния “слива” документов на текущие операции в Украине.

війна в Україні, українські військові

Фото: Генштаб ВСУ

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