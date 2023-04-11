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Слитые в сеть секретные документы Пентагона, в которых якобы содержалась информация о контрнаступлении ВСУ, не повлияют на помощь Украине со стороны США.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.