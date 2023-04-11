Бои в Бахмуте и удар РФ с беспилотника на Херсонщине: что происходит на 412 сутки войны (онлайн)
Министр обороны Алексей Резников пригласил иностранных пилотов боевых истребителей F-16 приехать работать в Украину.
Украине удалось вернуть домой 100 наших защитников. Среди них есть защитники Мариуполя, Азовстали, Гостомеля.
К началу лета Дания планирует передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar и первые танки Leopard-1.
Бывшего главу Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко объявили в розыск, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
Верховная Рада вернула 30 тысяч грн доплат украинским военным.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден решил баллотироваться на второй срок.
В Ровенской области запретили деятельность УПЦ МП — это было решение областного совета.
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