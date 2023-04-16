России не хватает техники для ведения войны против Украины – Минфин США

Соединенные Штаты считают, что из-за введенных санкций России не хватает техники для ведения войны против Украины.

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, ограничения уже “ударили по армии РФ”, потому что ей не хватает техники для ведения войны против Украины.

– Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться к Ирану и Северной Корее за военным снаряжением и материалами, а США предпринимают шаги по прекращению уклонения от ограничений, – сказала она.

Министр добавила, что ограничение цен на российскую нефть до $60 за баррель превращает ожидаемый профицит бюджета РФ в дефицит.

Напомним, правительство Германии предлагает включить санкции в отношении атомной промышленности РФ в следующий, 11-й санкционный пакет Европейского Союза. Россия использует как средство давления зависимость Запада в сфере энергетики. Поэтому ядерная отрасль РФ также должна попасть под санкции, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Габек.

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