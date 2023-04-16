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Россия
Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ снова вернули ключевую роль в войне командующему десантников Теплинскому – разведка Британии

Михайло Теплинський - командувач Повітряно-десантних військ РФ

Командующий корпусом Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский предположительно вернулся к главной роли в войне против Украины.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 16 апреля.

Теплинского еще в январе уволили с должности одного из ключевых оперативных командующих армией РФ в Украине.

Однако в британском оборонном ведомстве не исключают, что он наверняка является одним из немногих высокопоставленных российских генералов, которого очень уважают рядовые.

– Бурная карьера Теплинского в последнее время свидетельствует о сильном напряжении в российском Генштабе относительно подхода к войне России против Украины, – отмечают британские разведчики.

В разведке Минобороны Великобритании добавляют: вряд ли компетенция Теплинского будет ограничиваться подразделениями Воздушно-десантных войск.

Генерал-полковник, по всей вероятности, будет способствовать традиционной роли корпуса ВДВ РФ как элитной силы.

На правдивость такого предположения указывает, в частности, то, что в последние дни десантники вернули себе ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, начали интегрировать термобарические ракетные установки ТОС-1А Солнцепек в секторе Кременной.

Напомним, что еще неделю назад в российских СМИ появилась информация о передаче ВДВ РФ термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А Солнцепек.

По убеждению военно-политического обозревателя группы Інформаційний спротив Александра Коваленко, тот факт, что российским десантникам передают совершенно не свойственное для их функционала средство поражения, является экспериментом в условиях ограниченных возможностей.

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ТОС-1А Солнцепек

Что известно о Михаиле Теплинском

До января 2023 года Михаил Теплинский был одним из ключевых оперативных командующих армией РФ в Украине.

Генерал-полковник был офицером на месте, отвечал за относительно успешный отвод войск РФ с запада Днепра в ноябре 2022 года.

За это его отметили в РФ как способного и прагматичного командира.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Герои страны

Бахмут, Война в Украине, десантники, Донецкая область, Російська агресія, РФ
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