В РФ снова вернули ключевую роль в войне командующему десантников Теплинскому – разведка Британии
Командующий корпусом Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский предположительно вернулся к главной роли в войне против Украины.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 16 апреля.
Теплинского еще в январе уволили с должности одного из ключевых оперативных командующих армией РФ в Украине.
Однако в британском оборонном ведомстве не исключают, что он наверняка является одним из немногих высокопоставленных российских генералов, которого очень уважают рядовые.
– Бурная карьера Теплинского в последнее время свидетельствует о сильном напряжении в российском Генштабе относительно подхода к войне России против Украины, – отмечают британские разведчики.
В разведке Минобороны Великобритании добавляют: вряд ли компетенция Теплинского будет ограничиваться подразделениями Воздушно-десантных войск.
Генерал-полковник, по всей вероятности, будет способствовать традиционной роли корпуса ВДВ РФ как элитной силы.
На правдивость такого предположения указывает, в частности, то, что в последние дни десантники вернули себе ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, начали интегрировать термобарические ракетные установки ТОС-1А Солнцепек в секторе Кременной.
Напомним, что еще неделю назад в российских СМИ появилась информация о передаче ВДВ РФ термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А Солнцепек.
По убеждению военно-политического обозревателя группы Інформаційний спротив Александра Коваленко, тот факт, что российским десантникам передают совершенно не свойственное для их функционала средство поражения, является экспериментом в условиях ограниченных возможностей.
Что известно о Михаиле Теплинском
До января 2023 года Михаил Теплинский был одним из ключевых оперативных командующих армией РФ в Украине.
Генерал-полковник был офицером на месте, отвечал за относительно успешный отвод войск РФ с запада Днепра в ноябре 2022 года.
За это его отметили в РФ как способного и прагматичного командира.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Герои страны
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