Как и зачем путинская партия собирается использовать на выборах оккупантов: анализ ISW

Партия российского диктатора Владимира Путина Единая Россия намерена привлечь оккупантов, которые воевали против Украины, в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах, вероятно, чтобы зарекомендовать себя как окончательно провоенная партия в РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что привлечение военнослужащих в качестве политических кандидатов во время войны является типичным для общества, в котором проводят выборы, независимо от честности или значимости этих выборов.

В то же время Кремль, вероятно, намерен брать военных в качестве кандидатов в большей степени, чем обычно это происходит, даже в стране, находящейся в состоянии войны.

— Кремль, вероятно, стремится использовать кандидатов, которые воевали против Украины, как публичное лицо партии Единая Россия на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военных избирателей и членов их семей и утвердить Единую Россию как партию, возглавляющую провоенное движение, — говорится в сообщении аналитиков.

ISW отмечает, что таким образом Кремль также хочет задобрить провоенное сообщество, не выполняя при этом основных его требований.

Специалисты добавляют, что потенциальная “милитаризация” партии, вероятно, не является предвестником усилий Кремля по эскалации войны против Украины.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Кремль накануне визита министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву пытается представить Россию как равного Китаю партнера в области обороны.

Источник : ISW

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