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Кремль пытается выдать Россию за равного Китаю партнера в области обороны — ISW

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Кремль в преддверии визита министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву пытается представить Россию как равного Китаю партнера в области обороны.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны ISW.

Визит министра обороны Китая запланирован с 16 по 18 апреля.

Российское министерство обороны объявило, что глава ведомства Сергей Шойгу встретится с Ли Шанфу для обсуждения сотрудничества в области обороны и вопросов региональной и глобальной безопасности.

Накануне министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет продавать вооружение России и будет регулировать экспорт в РФ товаров двойного назначения (гражданских товаров, которые могут применяться в военных целях).

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Аналитики отмечают, что такими заявлениями Китая демонстрируют, что существуют пределы “безлимитного” партнерства, о котором еще до войны заявляли и Россия и КНР.

По оценке ISW, Путину не удалось добиться так называемого безлимитного двустороннего партнерства с Китаем, на которое он рассчитывал во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Кремль надеется сделать себя более привлекательным для Китая, начав учения Тихоокеанского флота России для проецирования военно-морской мощи России в Тихом океане.

В ISW считают, что проверки боеготовности Тихоокеанского флота РФ призваны дать понять Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что Россия остается равноправным военным партнером Пекина.

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Источник: ISW
Китай, Міноборони РФ, Россия
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