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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Британия ввела дополнительные санкции против РФ из-за приговора Кара-Мурзе

санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Великобритания ввела дополнительные санкции против России из-за приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании.

– Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел санкции против пяти лиц, причастных к отравлению и аресту политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы, через несколько дней после его политически мотивированного осуждения в России, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Кара-Мурза незаконно осужден из-за якобы распространения “заведомо ложной информации”. На самом же деле оппозиционер говорил правду о незаконном вторжении российского диктатора Владимира Путина на территорию Украины.

Под санкции попали:

  • Елена Ленская — судья, которая одобрила арест оппозиционера;
  • Денис Колесников и Андрей Задачин — следователи, участвовавшие в аресте оппозиционера;
  • Александр Самофал и Константин Кудрявцев — агенты ФСБ, которые преследовали Кара-Мурзу в многочисленных поездках до того, как он был отравлен в 2015 году.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение основными правами человека.

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Британія, Великобритания, Російська агресія, Россия, Санкції проти Росії
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