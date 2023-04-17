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Росія
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Росії до 25 років в’язниці засудили опозиціонера Кара-Мурзу

Кара-Мурзу

Російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років колонії. Він визнаний винним у держзраді, поширенні “фейків” про армію РФ і участі в діяльності “небажаної” організації.

Московський міський суд дав Кара-Мурзі саме той термін, який вимагав прокурор. Крім цього, на нього наклали штраф у розмірі 400 тис. рублів та заборонили займатися журналістикою на строк до 7 років. Також йому обмежили свободу після відбування терміну на 1,5 року.

– Росія буде вільною, передайте всім! – такою була його реакція на вирок суду.

Адвокат політика Марія Ейсмонт розповідала, що за держзраду звинувачення просило 18 років, за “фейки” – 9, за участь у “небажаній організації” – чотири. Коли людину звинувачують за кількома статтями, сумарний термін не може перевищувати 25 років.

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Наприкінці березня інший адвокат Кара-Мурзи Вадим Прохоров говорив, що лікарі виявили у політика полінейропатію – “істотне ураження судин на обох ступнях”. Місяцем раніше Прохоров розповідав, що у Кара-Мурзи почали німіти кінцівки. Адвокат пов’язав це з отруєннями у 2015 і 2017 роках.

У лютому 2021 року розслідувальна група Bellingcat встановила, що перед першим отруєнням за Кара-Мурзою стежили співробітники ФСБ, зокрема Костянтин Кудрявцев – передбачуваний учасник отруєння Олексія Навального.

Фото: Vladimir Kara-Murza/facebook

політв’язні, Росія, Суд
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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