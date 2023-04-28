Россия отменяет Военную олимпиаду-2023 из-за больших потерь в Украине

Российская Федерация была вынуждена отменить соревнования по “танковому биатлону” из-за больших потерь в войне против Украины, как самих танков, так и танкистов.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

В сводке отмечается, что на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Армейские международные игры в России в 2023 году не состоятся. Игры, заявленные как “Военная олимпиада”, их еще называют “танковый биатлон”, символизируют попытку России вернуть вооруженные силы основой массовой культуры.

– Существует также реальная вероятность того, что из-за потерь в Украине Минобороны России обеспокоено тем, что нехватка танков, танкистов и другого квалифицированного персонала поставит под угрозу обычное доминирование российской команды в таблице медалей, — отмечают в британском ведомстве.

Также, по данным британской разведки, предполагают, что Россия, скорее всего, отменила игры потому, что опасается, что в военное время это мероприятие будет воспринято как несерьезное. Российские националистические комментаторы, в том числе бывший офицер разведки Игорь Гиркин, яростно критиковали Министерство обороны России в 2022 году.

Напомним, британские разведчики считают, что статистика потерь РФ упала из-за провала зимнего наступления россиян и сосредоточенности оккупантов на подготовке к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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