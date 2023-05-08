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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В РФ пытаются отложить мобилизацию, путем поощрения на службу трудовых мигрантов

В РФ пытаются отложить мобилизацию, путем поощрения на службу трудовых мигрантов
Фото: Getty Images

В России хотят отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию путем вербовки рабочих-мигрантов из Центральной Азии для службы в Украине.

Об этом сообщают в Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военные вербовщики посещают мечети и иммиграционные службы для найма. В иммиграционных службах сотрудники, которые говорят на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.

Радио Свободная Европа сообщило, что вербовщики предлагали бонусы за наем в размере $2 390 и зарплату до $4 160 в месяц. Мигрантам также было предложено ускоренное приобретение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

По данным британской разведки, высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при найме побуждают некоторых мигрантов зарегистрироваться. Этих новобранцев, скорее всего, отправляют на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.

– Вербовка мигрантов является частью усилий Минобороны России по выполнению поставленной задачи по привлечению 400 тыс. добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Власть почти наверняка стремится как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннюю иностранку, – отмечает британская разведка.

Напомним, накануне разведка Британии назвала цифру россиян, которые сбежали от мобилизации за границу в 2022 году.

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Армия России, Война в Украине, Разведка, Россия
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