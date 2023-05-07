Розвідка Британії назвала цифру росіян, які втекли від мобілізації за кордон у 2022 році
Найближчим часом Росія може зіткнутися з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Протягом останніх трьох років через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року.
У 2022 році з Росії виїхало до 1,3 млн людей, у тому числі багато молодих і добре освічених людей у дорогоцінних галузях.
У Мінкомзв’язку Росії заявили, що близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників покинули країну у 2022 році й не повернулися.
– Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію, – зазначає відомство.
Раніше розвідка Британії повідомляла, що через “бавовну” на нафтобазах Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях України загарбникам доведеться корегувати логістику армії.