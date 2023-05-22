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РФ создает новую “элитную” авиагруппу для ударов по Украине — британская разведка

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Россия, вероятно, создает новую “элитную” штурмовую авиационную группу под кодовым названием Шторм для действий над территорией Украины.

Об этом сообщает Министерство Великобритании в Twitter.

Указано, что подразделение, скорее всего, будет включать по меньшей мере одну эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

В ведомстве указывают, что комбинация типов самолетов предполагает, что группа будет играть основную роль в миссиях по наземным атакам.

Российские СМИ сообщают, что Минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

— Создание группы демонстрирует, как Россия оценивает свои регулярные военно-воздушные эскадрильи, которые сильно недорабатывают в выполнении своей основной функции — нанесении авиаударов по украинским позициям, — добавляют в британской разведке.

Ранее в британской разведке сообщали, что российских лидеров беспокоит то, что из-за уязвимости противовоздушной обороны ключевые стратегические активы РФ, такие как базы Военно-транспортной авиации, находятся под угрозой.

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Источник: Министерство обороны Великобритании

авіація РФ, Война в Украине, Россия
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