Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале государственной подготовки к празднованию 1000-летия Киево-Печерской Лавры, которое состоится в 2051 году.

Об этом говорится в тексте соответствующего указа № 560/2026, который подписал украинский лидер.

1000-летие Киево-Печерской Лавры: что известно

– Я не зря говорю сейчас о событии, которое состоится через 25 лет. Такие даты, как тысячелетие Лавры, Украина встретит достойно. И подготовку начнет уже сегодня. Ведь речь идет о долгом и кропотливом процессе обновления и сохранения десятков памятников культуры, музейных коллекций, сооружений Лавры, одного из мировых центров христианства, – пояснил свое решение президент.

Владимир Зеленский отметил, что такое празднование требует большой и совместной работы, которую Киев начнет уже сегодня.

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Президент напомнил, что 1000-летие Киево-Печерской Лавры будет отмечаться в 2051 году, поскольку монастырь был основан в 1051 году.

Отмечается, что национальный заповедник уже сейчас готовится к юбилею, разрабатывая масштабные планы, чтобы встретить эту дату с глубоким осознанием исторической значимости святыни.

Отдельно подчеркивается, что в связи с вражескими обстрелами 2026 года государство также решило обеспечить восстановление поврежденного Успенского собора.

Напомним, ночью 15 июня Россия атаковала территорию Киево-Печерской лавры. Лавра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых выдающихся духовных и культурных памятников Украины.

Впоследствии стало известно, что повреждено около 80% кровли собора.

Помимо самой Киево-Печерской лавры, повреждения получили несколько культурных учреждений, расположенных на ее территории и вблизи. В частности, пострадали сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, а также фондовое хранилище Национального музея народной архитектуры и быта.

Генеральный директор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко заявил, что по лавре было нанесено два прицельных удара. Враг атаковал Успенский собор и башню Кущника.

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