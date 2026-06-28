Зеленский предлагает учредить орден Европы: Украина заслужила такую награду
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект 15359 для введения новой государственной награды — ордена Европы.
Об этом президент заявил во время торжеств по случаю 30-летия Конституции Украины.
Зеленский объявил о создании ордена Европы
Во время выступления глава государства подчеркнул, что Украина уже прошла значительный путь к европейской интеграции, а переговоры о вступлении в Европейский Союз стали подтверждением этого курса.
По словам президента, каждый шаг Украины в ЕС стал возможным благодаря украинским воинам, гражданам и международным партнерам, которые поддерживали наше государство.
— За каждым таким успехом государства стоят наши граждане, стоят наши воины, все наши люди, защищающие безопасность, будущее всей Европы и каждый день всеми делами приближающие не просто вступление, а утверждение нас как неотъемлемой части общего европейского дома, — отметил Владимир Зеленский.
И за каждым таким шагом, подчеркнул глава государства, также стоят и наши единомышленники из других стран — “настоящие друзья, союзники, проверенные временем и борьбой, доказавшие, что Украина и Европа — одно целое”.
— Все таких личностей Украина будет отмечать новой государственной наградой — это орден Европы, символ результативности совместной защиты нашей Европы, — отметил глава государства.
Он также отметил, что Украина заслужила получить государственную награду именно с таким названием.
— Украина абсолютно заслужила орден именно с таким названием. И все, кто в этой борьбе стояли и стоят бок о бок с нами, будут награждены таким отличием — украинским орденом Европы, — заявил Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект 15359 о внесении изменений в закон О государственных наградах Украины, которым предлагается учредить новую государственную награду — орден Европы.
Согласно документу, им планируют отмечать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.
Одновременно глава государства внес в парламент законопроект о создании Украинского национального пантеона, который должен стать общенациональным местом памяти выдающихся украинцев.