Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект 15359 для введения новой государственной награды — ордена Европы.

Об этом президент заявил во время торжеств по случаю 30-летия Конституции Украины.

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Во время выступления глава государства подчеркнул, что Украина уже прошла значительный путь к европейской интеграции, а переговоры о вступлении в Европейский Союз стали подтверждением этого курса.

По словам президента, каждый шаг Украины в ЕС стал возможным благодаря украинским воинам, гражданам и международным партнерам, которые поддерживали наше государство.

— За каждым таким успехом государства стоят наши граждане, стоят наши воины, все наши люди, защищающие безопасность, будущее всей Европы и каждый день всеми делами приближающие не просто вступление, а утверждение нас как неотъемлемой части общего европейского дома, — отметил Владимир Зеленский.

И за каждым таким шагом, подчеркнул глава государства, также стоят и наши единомышленники из других стран — “настоящие друзья, союзники, проверенные временем и борьбой, доказавшие, что Украина и Европа — одно целое”.

— Все таких личностей Украина будет отмечать новой государственной наградой — это орден Европы, символ результативности совместной защиты нашей Европы, — отметил глава государства.

Он также отметил, что Украина заслужила получить государственную награду именно с таким названием.

— Украина абсолютно заслужила орден именно с таким названием. И все, кто в этой борьбе стояли и стоят бок о бок с нами, будут награждены таким отличием — украинским орденом Европы, — заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект 15359 о внесении изменений в закон О государственных наградах Украины, которым предлагается учредить новую государственную награду — орден Европы.

Согласно документу, им планируют отмечать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Одновременно глава государства внес в парламент законопроект о создании Украинского национального пантеона, который должен стать общенациональным местом памяти выдающихся украинцев.

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