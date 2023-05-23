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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Клубы дыма поднимаются в небо: в Курске произошел пожар

Клубы дыма поднимаются в небо: в Курске произошел пожар

В Курске возник пожар — в городе горит завод тракторных запчастей.

— В Курске тоже становится жарковато, что-то загорелось, — написал в своем Telegram офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

На фото видно, как клубы черного дыма поднимаются в небо.

О причинах пожара, а также последствиях не известно. Официального подтверждения со стороны власти РФ тоже нет. Следим за дальнейшим развитием событий.

Напомним, что сегодня утром российские паблики сообщали о сильном пожаре в городе Дятьково Брянской области РФ.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса заявили о плане “освободить” территории РФ, приграничные к зоне боевых действий: Курск, Брянск, Белгород.

Курськ, Пожар, Россия
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