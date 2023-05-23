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Валентина Летяк, редактор ленты

В Брянской области РФ что-то горит: черный дым виден за несколько километров

В Брянской области РФ что-то горит: черный дым виден за несколько километров
Фото: Depositphotos

Российские паблики сообщают о сильном пожаре в городе Дятьково Брянской области РФ. По предварительным данным, горит склад на территории бывшего хрустального завода.

Предварительно, это склад на заводе ООО НПП Александр.

По словам очевидцев, черный дым виден за несколько километров от места возгорания.

Открытое горение уже ликвидировали. Пострадавших нет, причина пока неизвестна.

На днях в Белгородской области России произошел пожар на автомобильном пропускном пункте Шебекино на границе с Украиной.

Причиной якобы стал беспилотник, который сбросил два боеприпаса.

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