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Татьяна Забожко, редактор ленты

Люди в РФ восстали против Путина – Маляр о событиях в Белгородской области

Ганна Маляр

Операция, проводимая Русским добровольческим комплексом (РДК) и легионом Свобода России (ЛСР), является предполагаемым внутренним кризисом, назревавшим еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так о ситуации в Белгородской области говорит заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Украинская сторона предполагает, что к событиям в РФ причастны восставшие фактически против путинского режима патриоты России.

По словам Анны Маляр, сознательные россияне недовольны тем, что творит президент РФ Владимир Путин с Российской Федерацией, воюя против Украины.

По убеждению заместителя министра обороны Украины, то, что россияне стесняются доставать паспорта и боятся демонстрировать, что являются гражданами РФ, рано или поздно должно было вылиться в те события, которые сейчас происходят в Белгородской области.

– Все понимают, что этот режим нужно менять. Эта критическая масса просто скопилась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство постепенно накапливалось, – говорит Анна Маляр.

То есть, отмечает заместитель главы оборонного ведомства, события в Белгородской области являются внутрироссийскими тенденциями, продиктованными желанием граждан изменить политическое устройство страны и прекратить кровавую войну, развязанную Кремлем.

Напомним, что 22 мая на территории Белгородской РФ началась операция РДК и ЛСР.

Сначала в РДК сообщили об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области.

Впоследствии представители РДК и ЛСР заявили о “полном освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”.

После этого начались бои за Грайворон.

Вечером 22 мая в Белгородской области России был введен “режим контртеррористической операции”.

23 мая в РДК сообщили, что намерены “освободить” приближенные к зоне боевых действий Курск, Брянск и Белгород“.

Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

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