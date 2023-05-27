В поселке под Белгородом дрон атаковал здание МВД – росСМИ

В поселке Майский Белгородского района ночью прогремел взрыв. Российские СМИ сообщают об атаке якобы украинского беспилотника.

По информации СМИ, беспилотник сбросил взрывное устройство на здание отделения Федеральной миграционной службы МВД РФ.

На данный момент точных данных о разрушениях и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Также сообщают, что заметили еще один дрон возле поселка, однако чей он — неизвестно.

Фото: скриншот

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