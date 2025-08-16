Трамп хочет организовать встречу с Зеленским и Путиным 22 августа — Axios

Президент США Дональд Трамп хочет организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным уже в следующую пятницу, 22 августа.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, которые утверждают, что Трамп заявил об этом во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами после своей встречи с Путиным.

Будет ли встреча Трампа, Зеленского и Путина 22 августа

Как сообщают собеседники, Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит быстро — уже 22 августа.

Однако Путин публично не обязывался проводить встречу в таком формате.

Как отмечается, Трамп и специальный представитель США Стив Уиткофф рассказали Зеленскому и лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии о позиции российского диктатора.

По их словам, Путин требовал, чтобы Украина уступила два из четырех регионов, которые хочет контролировать Россия (Донецкая и Луганская области), а затем заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской.

Один из собеседников отметил, что Путин заявил о готовности прекратить продвижение в Херсонской и Запорожской областях, однако взамен Украина должна вывести армию из Донецкой области, хотя на самом деле РФ уже некоторое время не имеет там никаких успехов.

Как утверждает украинский источник, у американской стороны сложилось впечатление, что Путин настроен на переговоры по небольшим территориям Сумской и Харьковской областей, которые в настоящее время контролируются российскими войсками.

Кроме этого, Путин настаивает, что США должны признать суверенитет России в тех частях Украины, которые она якобы получит по мирному соглашению.

Собеседник подчеркнул, что кремлевский диктатор действительно заявил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Но он сказал, что Китай может быть одним из гарантов, вероятно, давая понять, что будет против Сил обороны из стран НАТО.

Украинскую сторону ободрило то, что Трамп поддержал идею гарантий безопасности во время телефонного разговора после встречи с Путиным, сказал чиновник. Однако этот вопрос не обсуждался подробно, хотя ему планируют уделить внимание во время визита Зеленского в Белый дом.

