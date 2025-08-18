Укр Рус
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Стартовала встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Трамп Зеленський 2 онлайн
Фото: Факти ICTV

В Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Как отметил Трамп во время общения с журналистами, если встреча пройдет хорошо, то состоятся трехсторонние переговоры с участием лидеров Украины, США и России.

— Да, у нас будет встреча. Если сегодня все сработает, у нас будут трехсторонние переговоры, — подчеркнул президент США.

Зеленский добавил, что Украина готова к трехсторонней встрече.

Трамп подчеркнул, что не знает, будет ли сегодня соглашение о прекращении войны, однако США хотят, чтобы она закончилась.

— Сегодня либо будет соглашение, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается, — утверждает американский президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что нужно остановить Россию и войну против Украины.

Как отметил президент Украины, необходима поддержка США и лично президента Трампа.

Как заявил президент США, российский диктатор Владимир Путин якобы хочет закончить эту войну, как и Зеленский.

— Весь мир устал от этой войны. За шесть месяцев я остановил шесть войн. Я думал, что этот конфликт будет самым легким (для урегулирования, — Ред.), но это не так, — объяснил Трамп.

