Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Сьюзен Монарес отказалась уйти в отставку после того, как Белый дом уволил ее с должности.

Глава CDC Сьюзан Монарес отказалась уйти в отставку: что известно

Администрация Дональда Трампа уволила Сьюзан Монарес с поста главы CDC месяц назад.

Причиной стало то, что она якобы “не соответствовала повестке дня президента”. Но адвокат Монарес заявил, что отстранить ее может только президент Дональд Трамп.

— Поэтому мы отклоняем решение об увольнении как юридически необоснованное, и она остается директором CDC, — говорится в заявлении.

На самом деле конфликт возник из-за политики вакцинации, которую активно реформирует министр здравоохранения Роберт Кеннеди.

В частности, он ограничил доступ к прививкам от Covid-19, сократил финансирование разработки новых вакцин и уволил ряд экспертов по иммунизации. Эти шаги вызвали резкую критику со стороны научного сообщества.

Адвокаты Монарес сравнили решение министра с политическим оружием, которое ставит под угрозу жизнь миллионов американцев.

По данным профсоюза AFGE Local 2883, который представляет более 2 тыс. работников CDC, после заявления об увольнении Монарес сразу пять должностных лиц агентства подали в отставку.

Среди них — главный врач CDC Дебра Гури и директор Национального центра по вопросам новых и зоонозных инфекционных заболеваний Дэниел Джерниган.

В общей сложности уволились около 60 сотрудников CDC, которые боролись с инфекционными угрозами, такими как птичий грипп, а также те, кто исследовал эпидемическую ситуацию и экологические опасности.

Источник : MedicalXpress

