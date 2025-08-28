Скандал в США: директор CDC отказалась уволиться после решения Белого дома
Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Сьюзен Монарес отказалась уйти в отставку после того, как Белый дом уволил ее с должности.
Глава CDC Сьюзан Монарес отказалась уйти в отставку: что известно
Администрация Дональда Трампа уволила Сьюзан Монарес с поста главы CDC месяц назад.
Причиной стало то, что она якобы “не соответствовала повестке дня президента”. Но адвокат Монарес заявил, что отстранить ее может только президент Дональд Трамп.
— Поэтому мы отклоняем решение об увольнении как юридически необоснованное, и она остается директором CDC, — говорится в заявлении.
На самом деле конфликт возник из-за политики вакцинации, которую активно реформирует министр здравоохранения Роберт Кеннеди.
В частности, он ограничил доступ к прививкам от Covid-19, сократил финансирование разработки новых вакцин и уволил ряд экспертов по иммунизации. Эти шаги вызвали резкую критику со стороны научного сообщества.
Адвокаты Монарес сравнили решение министра с политическим оружием, которое ставит под угрозу жизнь миллионов американцев.
По данным профсоюза AFGE Local 2883, который представляет более 2 тыс. работников CDC, после заявления об увольнении Монарес сразу пять должностных лиц агентства подали в отставку.
Среди них — главный врач CDC Дебра Гури и директор Национального центра по вопросам новых и зоонозных инфекционных заболеваний Дэниел Джерниган.
В общей сложности уволились около 60 сотрудников CDC, которые боролись с инфекционными угрозами, такими как птичий грипп, а также те, кто исследовал эпидемическую ситуацию и экологические опасности.