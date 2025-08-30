Федеральный апелляционный суд в США постановил, что большинство тарифов, введенных президентом страны Дональдом Трампом, являются незаконными.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Тарифы Трампа: суд признал большинство незаконными

Судебная коллегия большинством голосов (7 против 4) постановила, что Трамп превысил полномочия. Закон 1977 года, на который ссылалась его администрация, на самом деле не дает ему полномочий на введение этих сборов.

Сейчас смотрят

– Основные полномочия Конгресса по введению налогов, таких как пошлины, по конституции принадлежат исключительно законодательной ветви власти. Тарифы являются основными полномочиями Конгресса, – отметил суд.

Апелляционный суд приостановил действие своего решения до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность обжаловать его в Верховном суде.

Реакция Трампа

После решения Дональд Трамп обвинил апелляционный суд в “ангажированности” и заявил, что Верховный суд вынесет решение в его пользу.

– Если эти пошлины когда-нибудь отменят, это будет настоящей катастрофой для страны. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты, – написал Трамп в посте в Truth Social.

Представитель пресс-службы Белого дома Куш Десаи в отдельном заявлении сказал, что тарифы Трампа остаются в силе и они надеются на “окончательную победу в этом деле”.

Новые импортные пошлины в США, введенные Трампом со стартовой ставкой 10%, вступили в силу 7 августа. В результате более 60 стран, включая Евросоюз, теперь платят тарифы от 15% и выше.

Трамп подписал указ о введении этих пошлин 31 июля – буквально за несколько часов до того, как должны были вступить в силу повышенные тарифы, принятые еще в апреле для 185 стран с 1 августа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.