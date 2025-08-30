Федеральний апеляційний суд у США постановив, що більшість тарифів, запроваджених президентом країни Дональдом Трампом, є незаконними.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Тарифи Трампа: суд визнав більшість незаконними

Судова колегія більшістю голосів (7 проти 4) постановила, що Трамп перевищив повноваження. Закон 1977 року, на який посилалася його адміністрація, насправді не надає йому повноважень на впровадження цих зборів.

– Основні повноваження Конгресу щодо запровадження податків, таких як мита, за конституцією належать виключно законодавчій гілці влади. Тарифи є основними повноваженнями Конгресу, — зазначив суд.

Апеляційний суд призупинив дію свого рішення до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа на оскарження у Верховному суді.

Реакція Трампа

Після рішення Дональд Трамп звинуватив апеляційний суд у “заангажованості” і заявив, що Верховний суд винесе рішення на його користь.

– Якщо ці мита коли-небудь скасують, це буде справжньою катастрофою для країни. Якщо це рішення залишиться в силі, воно буквально знищить Сполучені Штати, – написав Трамп у дописі в Truth Social.

Представник пресслужби Білого дому Куш Десаї в окремій заяві сказав, що тарифи Трампа залишаються чинними і вони сподіваються на “остаточну перемогу в цій справі”.

Нові імпортні мита у США, запроваджені Трампом зі стартовою ставкою 10%, набули чинності 7 серпня. Внаслідок цього понад 60 країн, включно з Євросоюзом, тепер сплачують тарифи від 15% і вище.

Трамп підписав указ про запровадження цих мит 31 липня – буквально за кілька годин до того, як мали почати діяти підвищені тарифи, ухвалені ще у квітні для 185 країн з 1 серпня.

