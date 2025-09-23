Во время открытия общих дебатов 80-й сессии Генассамблеи генсек ООН Антониу Гутерреш не назвал Россию государством-агрессором, ведущим войну против Украины, но в то же время отметил, что жизнь мирных жителей в Украине уносит “непрекращающееся насилие”.

агентство Укринформ

Гутерреш не назвал РФ агрессором в ООН

В своем почти получасовом выступлении генсек ООН кратко упомянул о захватнической войне России против Украины.

– В Украине непрекращающееся насилие продолжает убивать гражданских лиц, разрушает гражданскую инфраструктуру и угрожает глобальному миру и безопасности. Я высоко ценю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран, – заявил он.

Гутерреш подчеркнул, что необходимо работать над полным прекращением огня и достижением справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, ее резолюциями и нормами международного права.

В своем выступлении Гутерреш подчеркнул, что ООН является моральным ориентиром, силой мира и миротворчества, защитником международного права, движущей силой устойчивого развития, поддержкой для людей в кризисных ситуациях, маяком для прав человека и платформой, которая превращает решения государств-членов в реальные действия.

По его словам, сегодня ООН имеет особое значение и “мир нуждается в ее уникальной легитимности” как никогда ранее.

