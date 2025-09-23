Президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой завершение семи войн, перечислив конфликты от Пакистана и Индии до 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

Об этом он заявил во время выступления на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, пишет Reuters.

Трамп не понимает цель ООН

— Жаль, что мне пришлось делать это вместо Организации Объединенных Наций, — сказал он.

Он поставил под сомнение цель существования ООН.

— Какова цель Организации Объединенных Наций? У ООН невероятный потенциал. Я всегда об этом говорил. У нее огромный, огромный потенциал. Но она даже близко не реализует его. Прежде всего, по крайней мере сейчас, все, что они делают, это пишут очень резко сформулированные письма, а потом никогда не выполняют их. Это пустые слова, а пустые слова не решают войну, — отметил президент США.

Он предложил другим странам последовать подходу Соединенных Штатов.

— Нам доступно значительно лучшее будущее. Но чтобы его достичь, мы должны отказаться от провальных подходов прошлого и работать вместе, чтобы противостоять некоторым из самых больших угроз в истории, — отметил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп выразил несогласие с союзниками, которые признали государство Палестина.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США воспринимает этот шаг как “много разговоров и недостаточно действий со стороны некоторых наших друзей и союзников”.

Трамп считает, что признание государства Палестина “ничего не изменит для освобождения заложников, что в настоящее время является главной целью в Газе”.

