Трамп раскритиковал ООН за неэффективность в урегулировании войн
Президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой завершение семи войн, перечислив конфликты от Пакистана и Индии до 12-дневной войны между Израилем и Ираном.
Об этом он заявил во время выступления на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, пишет Reuters.
Трамп не понимает цель ООН
— Жаль, что мне пришлось делать это вместо Организации Объединенных Наций, — сказал он.
Он поставил под сомнение цель существования ООН.
— Какова цель Организации Объединенных Наций? У ООН невероятный потенциал. Я всегда об этом говорил. У нее огромный, огромный потенциал. Но она даже близко не реализует его. Прежде всего, по крайней мере сейчас, все, что они делают, это пишут очень резко сформулированные письма, а потом никогда не выполняют их. Это пустые слова, а пустые слова не решают войну, — отметил президент США.
Он предложил другим странам последовать подходу Соединенных Штатов.
— Нам доступно значительно лучшее будущее. Но чтобы его достичь, мы должны отказаться от провальных подходов прошлого и работать вместе, чтобы противостоять некоторым из самых больших угроз в истории, — отметил Трамп.
Напомним, Дональд Трамп выразил несогласие с союзниками, которые признали государство Палестина.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США воспринимает этот шаг как “много разговоров и недостаточно действий со стороны некоторых наших друзей и союзников”.
Трамп считает, что признание государства Палестина “ничего не изменит для освобождения заложников, что в настоящее время является главной целью в Газе”.